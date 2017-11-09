Збитки від урагану Ірма можуть обійтися економіці США близько $290 млрд - ЗМІ

Експерти вважають, що сукупний збиток від двох ураганів складе 1,5% ВВП США

Урагани Харві і Ірма можуть коштувати економіці США близько $290 млрд.

"Ми вважаємо, що збиток від урагану Ірма досягне $100 млрд, що відповідає близько 0,5% ВВП США, що становить $19 трлн. Ураган Харві, за нашими оцінками, виявиться найбільш витратним стихійним лихом в історії США, пов'язаний з ним збиток може досягти $190 млрд, що дорівнює 1% американського ВВП ", - повідомили експерти AccuWeather, інформує Інтерфакс-Україна .

Сукупний збиток від двох ураганів складе 1,5% ВВП США, "що зведе нанівець зростання економіки країни в період з середини серпня до кінця четвертого кварталу 2017 року".

Відзначається, що економічний збиток, врахований AccuWeather, включає перебої в роботі бізнесу, зростання безробіття, пошкодження об'єктів інфраструктури і житлової нерухомості, а також зростання цін на паливо.

Нагадаємо, ураган Ірма обрушився на острови Карибського басейну 7 вересня, він практично знищив острова Барбуда і Сен-Мартен. На французькій частині острова Сен-Мартен потужна стихія знищила 95% інфраструктури. На острові Барбуда зруйновано 95% інфраструктури та повністю знищено 30% об'єктів.

Упродовж останніх кількох днів ураган "Ірма" значною мірою зруйнував інфраструктуру низки островів у Карибському морі. Кількість смертей унаслідок урагану, за останніми повідомленнями ЗМІ, оцінюють у щонайменше 24 осіб. Зараз ураган направляється до Сполучених Штатів.

Вчора ураган "Ірма" вдарив по Кубі сильним вітром і дощем після того, як спустошив декілька Карибських островів.

Також стихійне лихо очікують біля берегів Сполучених Штатів. Сьогодні президент США Дональд Трамп заявив про повну готовність Служби берегової охорони і інших федеральних відомств до удару урагану "Ірма".

Незадовго до "Ірми" штати Техас і Луїзіана постраждали від наслідків іншого урагану – "Харві", якому було присвоєно четверту категорію. "Харві" завдав шкоди на рекордну суму до 180 млрд доларів США та призвів до близько 60 смертей.