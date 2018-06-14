Збиття Іл-76: Міноборони виплатить потерпілим 19,5 млн грн компенсації

Суд зобов’язав Міноборони виплатити потерпілим 500 тисяч гривень по кожному з 39 позовів

Суд задовольнив 39 позовів до Міністерства оборони України про відшкодування моральної шкоди у справі про збиття літака Іл-76 на Донбасі.

Суд зобов’язав Міноборони виплатити потерпілим 500 тисяч гривень по кожному з 39 позовів. Загальна сума компенсації становить 19,5 млн гривень.

Лисенко також нагадав, що обвинувачений у цій справі генерал-майор Віктор Назаров подав апеляційну скаргу та домігся проведення повторної експертизи обставин катастрофи літака.

"Проведення експертизи триває. Після отримання відповідного висновку, розгляд кримінального провадження буде продовжено", - повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

Як повідомляв iPress.ua, 14 червня близько 110 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76.

На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

17 червня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин знищення літака ІЛ-76.

Цікаво, що 15 жовтня Президент України Петро Порошенко нагородив Віктора Назарова Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Його та ще 27 військовиків нагородили за те, шо вони "проявили мужність та героїзм при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Врешті-решт, генерала Назарова визнали винним у катастрофі Іл-76 та засудили до семи років позбавлення волі.