Здорожчання доставки преси "Укрпоштою" обумовлене собівартістю, – Смілянський

За словами гендиректора підприємства, якщо люди отримають "якісь субсидії" від ВР чи уряду, він знизить тарифи

Підвищення з 1 липня тарифів "Укрпошти" на доставку друкованої продукції ЗМІ пов’язане із підвищенням мінімальної зарплати в країні, а також із тим, що "Укрпошта" як держпідприємство не має права призначати тарифи, нижчі за собівартість.

Про це в ефірі Громадського розповів генеральний директор держпідприємства "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Ми встановили рентабельність по доставці 1%. Тобто, навіть з новими тарифами ми працюємо в нуль. Більше того, заробітні плати повисили з 1 січня. Але ще півроку я вожу вже з новими витратами, по старим тарифам", – сказав він.

За словами Смілянського, 70% суми, з якої складається собівартість, йде на зарплати працівниками, ще 10% – на розвиток інфраструктури.

"Я розумію видавців, але є собівартість. Якщо вона не така, яка вас влаштовує, то, будь ласка, йдіть до Верховної Ради, до уряду. Якщо ви отримаєте якісь субсидії, я знижу тарифи. Але працювати нижче за собівартість – заборонено законом", – зауважив генеральний директор.

Нагадаємо, на початку лютого державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" ініціювала підвищення тарифів на доставку друкованих видань на 53,8% для регіональних і на 65,5% для загальнодержавних видань.

Згодом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), схвалила підвищення тарифів на послуги "Укрпошти".