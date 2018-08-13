Російський Зовнішекономбанк може закрити Промінвестбанк

Російський Зовнішекономбанк фактично відмовився від ідеї продати українську "доньку" - Промінвестбанк.

ПІБ згортає операції і вже в листопаді може бути прийнято рішення про його закриття, інформує "Коммерсант".

За словами одного зі співрозмовників, ЗЕБ повністю розриває відносини з останнім покупцем - українським і російським бізнесменом Павлом Фуксом, оскільки йому ні в якій конфігурації не вдалося погодити угоду з Національним банком України. Крім Фукса і українського бізнесмена Максима Микитася, який виступав з ним у консорціумі, на придбання ПІБ претендував також власник групи DCH Олександр Ярославський, але він більше зацікавлений у купівлі Сбербанку.

Збитки ЗЕБ від закриття Промінвестбанку становитимуть близько 13 млрд рублів (190 млн доларів).

Нагадаємо, в березні 2017 року президент Петро Порошенко активував рішення РНБО про санкції проти п'яти українських банків, які належали державі Росія. Санкції були введені щодо ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВіЕс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (Промінвестбанк), ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "БМ Банк". Вони передбачають обмеження на виведення капіталу за межі країни на користь пов'язаних осіб.

Росії вдалося продати тільки невеликий львівський банк "ВіЕс Банк", його купив бізнесмен Сергій Тігіпко. БМ Банк оголосив про припинення банківської діяльності, а Банк ВТБ планує закрити всі офіси в Україні, крім одного.

У березні 2017 року Верховна Рада прийняла закон "Про спрощену процедуру реорганізації і капіталізації банків", який передбачає можливість припинення здійснення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.