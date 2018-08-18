Зелені чоловічки перейшли Дністер: Київ заявив про провокацію

"Зазначені дії Росії в черговий раз підтверджують необхідність повного та безумовного виведення російських військ з території Республіки Молдова"

Посольство України в Республіці Молдова висловлює стурбованість черговими провокаційними діями Російської Федерації щодо порушення режиму Зони безпеки Придністровського регіону, зокрема несанкціонованим проведенням 14-15 серпня Оперативною групою російських військ форсування річки Дністер.

"Нехтування російською стороною положень Угоди про припинення вогню від 21.07.1992 року, які визначають режим функціонування Зони безпеки, а також невиконання нею взятих на себе зобов’язань підриває довіру між учасниками переговорного процесу та продовжує ескалацію напруженості в регіоні", - йдеться у заяві прес-центру дипломатичного представництва.

"Зазначені дії Росії в черговий раз підтверджують необхідність повного та безумовного виведення російських військ з території Республіки Молдова відповідно до рішень Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року", - додали в посольстві.

Як пише "Європейська правда", місія ОБСЄ в Молдові висловлює свою стурбованість у зв'язку з проведенням Оперативною групою російських військ військових навчань, зокрема форсування річки, в Зоні безпеки 14 і 15 серпня. Місія надіслала своїх співробітників у Зону безпеки, але їм завадили провести повний моніторинг навчань.

13 серпня на офіційному сайті Західного військового округу Росії з'явилася інформація про те, що Оперативна група російських військ, дислокована в придністровському регіоні, підготувала бойову бронетехніку для можливих навчань з переходом водних бар'єрів.

Вранці 14 серпня на лівому березі Дністра, в районі пляжу в селі Тирнаука району Слобозія і біля пішохідного мосту через річку Дністер в Тирасполі, була розміщена бронетехніка і військові вантажні автомобілі без номерних знаків і розпізнавальних знаків. Молдовські сили не пустили на ці території.

Відповідно до підписаної в 1992 році в Москві Угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту на Дністрі, в Зоні безпеки (понад 200 км уздовж річки) розмістили пости миротворчих сил Росії, Молдови і Придністров'я.

Пізніше була заснована і Об'єднана контрольна комісія, до складу якої увійшли представники Придністров'я, Молдови, Росії, України і ОБСЄ, Об'єднане військове командування, Об'єднаний штаб, Спільні миротворчі сили і апарат військових спостерігачів. Проведення військових навчань в Зоні безпеки вимагає дозволу ОКК, чого в цьому випадку не було зроблено, зазначають у ОБСЄ.

Нагадаємо, що 22 червня Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з придністровського регіону.

У документі міститься заклик до РФ "в повній відповідності до правил, беззастережно і невідкладно завершити виведення оперативної групи російських Збройних сил з території Придністров'я у відповідності до зобов'язань, взятих на Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року".

У МЗС Росії Резолюцію Генеральної асамблеї ООН про виведення військ РФ з території невизнаної Придністровської Молдовської Республіки назвали "вкинутим молдавською стороною провокаційним проектом".

У вересні 2017 року Республіка Молдова оголосила вимогу повного і беззастережного виведення російських військ, незаконно розквартированих на території Придністровського регіону.