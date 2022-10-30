Зеленського нагородили премією Oxi Courage Award
Про це повідомляє пресслужба президента України.
Нагороду вручав радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван послу України Оксані Маркарової.
"путін недооцінив ключовий фактор – народ України. Від Харкова до Херсона українці виборюють свою свободу", - зазначив Салліван під час нагородження.
Президент України також подякував уряду та народу США за допомогу у боротьбі українського народу за свою свободу.
"Коли виникає загроза свободі, вона стосується людей де завгодно. Коли свободи десь зменшується, її зменшується у всього людства. І тому потрібна сміливість усіх! Достатня сміливість, щоб протистояти терору і карати тих, хто руйнує світ на планеті", - заявив Зеленський.
Премія Oxi Day Award щорічно вручається чоловікові та жінці, які зробили сміливі дії, що сприяли просуванню чи збереженню свободи та демократії.
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