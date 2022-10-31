НОВИНИАле дуже хоче, аби всі українців, які виїхали через розв’язану росією війну, повернулися на Батьківщину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський каже, що поки не може гарантувати безпеку українцям, які хочуть повернутися додому
Фото: ОП
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.
"Авжеж, ми дуже зацікавлені, щоб наш народ повертався додому. Я не можу сьогодні просити громадян України, які тимчасово виїхали за кордон через війну, щоб вони поверталися. Жінки, діти. Я думаю, що це сьогодні їхній вибір, і я не можу сьогодні гарантувати всім безпеку, тому що це війна, війна, яку розв’язала односторонньо російська федерація виключно на території нашої держави", – сказав президент.
Глава держави подякував Чехії за теплий прийом українців, яких туди виїхало близько 450 тисяч.
Водночас він наголосив на важливості перебування громадян в Україні, їхньої допомоги українській економіці.
"Я впевнений, що всі повернуться, як тільки дозволить безпекова ситуація. Для цього нам потрібна більш розвинута інфраструктура захисту неба, безпеки для наших школярів, побудовані бомбосховища тощо", – додав він, висловивши упевненість, що після перемоги над росією всі українці повернуться додому.
Як повідомлялося, 31 жовтня прем‘єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала разом із делегацією уряду Чехії перебуває з робочим візитом в Україні.
Раніше повідомлялося, що у жовтні лише за тиждень понад 3 тис. українських біженців отримали візи тимчасового захисту в Чехії.
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31 10 2022 20:57 МЕДІА
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