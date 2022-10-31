Зеленський каже, що поки не може гарантувати безпеку українцям, які хочуть повернутися додому

Але дуже хоче, аби всі українців, які виїхали через розв’язану росією війну, повернулися на Батьківщину.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Авжеж, ми дуже зацікавлені, щоб наш народ повертався додому. Я не можу сьогодні просити громадян України, які тимчасово виїхали за кордон через війну, щоб вони поверталися. Жінки, діти. Я думаю, що це сьогодні їхній вибір, і я не можу сьогодні гарантувати всім безпеку, тому що це війна, війна, яку розв’язала односторонньо російська федерація виключно на території нашої держави", – сказав президент.

Глава держави подякував Чехії за теплий прийом українців, яких туди виїхало близько 450 тисяч.

Водночас він наголосив на важливості перебування громадян в Україні, їхньої допомоги українській економіці.

"Я впевнений, що всі повернуться, як тільки дозволить безпекова ситуація. Для цього нам потрібна більш розвинута інфраструктура захисту неба, безпеки для наших школярів, побудовані бомбосховища тощо", – додав він, висловивши упевненість, що після перемоги над росією всі українці повернуться додому.

Як повідомлялося, 31 жовтня прем‘єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала разом із делегацією уряду Чехії перебуває з робочим візитом в Україні.