Зеленський не поїде на саміт G20, якщо там буде путін

Президент зазначив, що під час телефонної розмови з президентом Індонезії Джоко Відодо Україна знову отримала запрошення на Балі.

Україна відмовиться від участі у саміті G-20, який пройде 15-16 листопада в Індонезії, якщо на ньому буде присутній президент росії владімір путін.

Про це заявив Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президенткою Греції Катериною Сакелларопулу в Києві.

"Не слідкую за участю інших у саміті “Двадцятки”. Позиція моя особиста і позиція України була в тому, що якщо лідер російської федерації буде брати участь, то Україна не буде. Подивимось, як буде в майбутньому", – зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що під час телефонної розмови 3 листопада з президентом Індонезії Джоко Відодо Україна знову отримала запрошення на саміт G-20.

"У будь-якому випадку, ми сьогодні були знову запрошені. Ще раз подивимося – тут кілька днів залишилося", – сказав Зеленський.