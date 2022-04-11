Зеленський не поїде на саміт G20, якщо там буде путін
Україна відмовиться від участі у саміті G-20, який пройде 15-16 листопада в Індонезії, якщо на ньому буде присутній президент росії владімір путін.
Про це заявив Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президенткою Греції Катериною Сакелларопулу в Києві.
"Не слідкую за участю інших у саміті “Двадцятки”. Позиція моя особиста і позиція України була в тому, що якщо лідер російської федерації буде брати участь, то Україна не буде. Подивимось, як буде в майбутньому", – зазначив глава держави.
Зеленський зазначив, що під час телефонної розмови 3 листопада з президентом Індонезії Джоко Відодо Україна знову отримала запрошення на саміт G-20.
"У будь-якому випадку, ми сьогодні були знову запрошені. Ще раз подивимося – тут кілька днів залишилося", – сказав Зеленський.
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