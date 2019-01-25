Зеленський обіцяє бути президентом лише один термін

За словами актора, він не збирається "торгувати країною заради збереження влади"

Шоумен Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі запевнив, що збирається на президентський пост лише на один термін, щоб "змінити систему", а потім передасть Україну "в руки нового покоління політиків".

"Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього", - йдеться в його передвиборчій програмі.

"Буду чесним та відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків", - обіцяє комік.

У програмі ще не зареєстрованого кандидата також повідомляється, що першим його законопроектом буде – "Про народовладдя".

"У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії", - стверджує Зеленський.

За його словами, в Україні у різний спосіб намагаються розділити суспільство.

"Є тільки один поділ: ми і вони. Ми – це народ України. Вони – це "політичні пенсіонери", які кочують із влади до опозиції, з партії в партію і постійно створюють собі вигідне місце, прикриваючись недоторканністю", - написав Зеленський.

Тож шоумен, у разі перемоги на виборах, обіцяє розпочати зміни з президентського крісла.

"Мої законопроекти у цьому напрямі: "Про зняття недоторканності з президента України, народних депутатів і суддів"; "Про імпічмент президента України"; "Про відкликання народного депутата України"", - зазначається в програмі Зеленського.

Також він обіцяє проводити вибори до парламенту та місцевих рад виключно за відкритими списками, а за "кнопкодавство" і "депутатські прогули" карати позбавленням депутатського мандату.

Крім того Зеленський розповів про судову реформу.

"Для простих спорів – мирові судді, які обираються народом. Для кримінальних злочинів – ефективний суд присяжних, який складається з народу", - йдеться в його програмі.

Він стверджує, що рух України до НАТО та інших безпекових об’єднань – запорука безпеки, який має підтверджуватися через референдум.

Нагадаємо, що журналісти програми "Схеми" повідомили, що шоумен Володимир Зеленський, який заявив про намір балотуватися в президенти України, має бізнес в Росії попри запевнення про його закриття у 2014 році. На запитання журналістів про активи в РФ шоумен відповів різко.

Пізніше Зеленський заявив, що ні він, ні студія "Квартал 95" не ведуть бізнес у Росії.

Згодом він запевнив, що найближчим часом вийде з кіпрської компанії, що володіє компанією, яка знімає фільми на території РФ.