Зеленський обмежує ціну російської нафти до 30 доларів за барель

Ми говоримо про рівень нібито 60 чи 70 доларів, – додав Зеленський. – Я вдячний нашим Польським і прибалтійським колегам за пропозиції, які цілком слушні. Обмеження ціни до 30 доларів за барель видається більш слушною пропозицією",

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Залежність континентальної Європи від російських енергоресурсів почала знижуватися. І вона повинна повністю зникнути. Про це під час виступу на міжнародному симпозіумі «Європейська ідея» в Каунасі заявив президент України Володимир Зеленський, пише Sky tg24. "В Європі і світі вже почали говорити про запровадження цінових стель, тобто про примусове обмеження ціни на російську нафту. Ми говоримо про рівень нібито 60 чи 70 доларів, – додав Зеленський. – Я вдячний нашим Польським і прибалтійським колегам за пропозиції, які цілком слушні. Обмеження ціни до 30 доларів за барель видається більш слушною пропозицією", - наголосив Президент України.



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