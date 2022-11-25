ПОЛІТИКА НОВИНИМи говоримо про рівень нібито 60 чи 70 доларів, – додав Зеленський. – Я вдячний нашим Польським і прибалтійським колегам за пропозиції, які цілком слушні. Обмеження ціни до 30 доларів за барель видається більш слушною пропозицією",
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський обмежує ціну російської нафти до 30 доларів за барель
Фото: з вільних джерел
Залежність континентальної Європи від російських енергоресурсів почала знижуватися. І вона повинна повністю зникнути. Про це під час виступу на міжнародному симпозіумі «Європейська ідея» в Каунасі заявив президент України Володимир Зеленський, пише Sky tg24.
"В Європі і світі вже почали говорити про запровадження цінових стель, тобто про примусове обмеження ціни на російську нафту. Ми говоримо про рівень нібито 60 чи 70 доларів, – додав Зеленський. – Я вдячний нашим Польським і прибалтійським колегам за пропозиції, які цілком слушні. Обмеження ціни до 30 доларів за барель видається більш слушною пропозицією", - наголосив Президент України.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 11 2022 17:15 МЕДІА
- ФОТО Протести проти приїзду путіна та лукашенка відбулися у Єревані (фото)
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- росія програла війну давно. Залишається змусити путіна визнати поразку – Лоуренс Фрідман
- Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен
СТАТТІ