Зеленський обсудив з Макроном захист України від російських повітряних атак

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із своїм французьким колегою Емануелем Макроном, в якій сторони обговорили питання енергетичної стабільності України, зокрема забезпечення захисту від повітряних атак.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із своїм французьким колегою Емануелем Макроном, в якій сторони обговорили питання енергетичної стабільності України, зокрема забезпечення захисту від повітряних атак. Про це Президент України повідомив у своєму телеграмі.

"Провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Інформував про ситуацію на полі бою та на атомних станціях України. Наголосив на демілітаризації ЗАЕС. Також розглянули співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема захисту системи від повітряних атак", - написав президент.

Інших подробиць не повідомляється.