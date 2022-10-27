НОВИНИЗаяви російської федерації про перекидання військ та евакуацію з Херсона і всього регіону є інформаційною операцією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський переконаний, що Україна здатна визволити Херсон, хоч це і складно
Фото: Укрінформ
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, повідомляє Укрінформ.
"Це складно (визволення Херсону – ред.), тому що ціною є люди. Ми ставимося до людей не так, як у росії. Для неї (рф – ред.) не важливо, скільки людей помруть завтра. Для нас це дуже важливо. Ми не можемо так чинити… Тому ми думаємо, шукаємо шляхи, просимо наших партнерів дати нам більше броньованої техніки, щоб зберегти більше людей", – сказав президент.
Зеленський вважає заяви російської федерації про перекидання військ та евакуацію з Херсона і всього регіону інформаційною операцією. За його словами, всі найбільш підготовлені війська рф залишаються на місці.
"Я не бачу, щоб вони (росіяни – ред.) тікали з Херсона. Це інформаційна атака – не можу розголошувати все. Це атака, щоб ми ... перекинули війська з інших небезпечних напрямків туди. Це була їхня (російська – ред.) інформаційна операція. Вони (рф – ред.) не готові залишити Херсон. Але знають: якщо ми досягнемо успіху, вони не матимуть змоги вийти. росіяни знають про цю проблему і небезпеку", – наголосив глава держави.
Він також зауважив, що під час оголошеної росією евакуації цивільних, виїхало не дуже багато людей, і назвав такі дії й заяви з боку рф "театром".
Нагадаємо, що заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов не виключає, що російські війська під час евакуації з Херсонщини здатні влаштувати там теракти із підривом житлових будинків.
Керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич просить жителів тимчасово окупованої області ігнорувати заклики російських загарбників про так звану евакуацію. За його словами, ворог хоче взяти херсонців у заручники та використовувати їх як "живий щит".
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