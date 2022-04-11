Зеленський підписав петицію проти російських акторів

Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію щодо заборони творчої діяльності громадян країни-агресора росії в Україні.

Про це йдеться на сайті ОП.

"Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України Про звернення громадян мною розглянуто розміщене на веб-сайті Офіційне інтернет-представництво Президента України – електронну петицію. А. С. Клименко Заборонити громадянам росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні, яку підтримали понад 25 тисяч осіб", – заявив президент.

Він подякував усім, хто приєднався до цієї петиції, за активну громадянську позицію.

"російська культура активно використовується пропагандистською машиною держави-агресора, яка здійснює відкриту широкомасштабну військову агресію проти України, злочини проти людяності. І нашими завданнями є розвиток цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські наративи", – сказано в тексті петиції.

Також президент зазначив, що з метою захисту інтересів та національного культурного простору ним направлено петицію прем'єр-міністру України Денису Шмигалю.

Раніше повідомлялось, що Рада ухвалила закон про захист фінансової системи від російських окупантів.