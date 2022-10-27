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Зеленський підписав закон про збільшення військових видатків у бюдждеті-2022 на 387 млрд грн

Ольга
Матарикіна
Реалізація такого закону "дозволить здійснювати невідкладні завдання у сфері національної безпеки і оборони та заходи з відсічі збройної агресії рф проти України
Зеленський підписав закон про збільшення військових видатків у бюдждеті-2022 на 387 млрд грн
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (законопроєкт 8126), який передбачає збільшення військових видатків на 387 млрд грн.
 
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.
 
Серед іншого, збільшується фінансування таких напрямків:
 
Міноборони – 365,2 млрд грн;
МВС – на 12,9 млрд грн;
СБУ – на 3,7 млрд грн;
ГУР Міноборони – на 3,2 млрд грн;
Адміністрація Держспецзв’язку – на 1,3 млрд грн;
УДО – на 600 млн грн;
Служба зовнішньої розвідки – 45 млн грн.
 
"Для покриття додаткових видатків за загальним фондом державного бюджету збільшені державні внутрішні запозичення і відповідно зріс граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2022 року", - пояснили в Раді.
 
Зазначається, що реалізація такого закону "дозволить здійснювати невідкладні завдання у сфері національної безпеки і оборони та заходи з відсічі збройної агресії рф проти України, виконувати зобов’язання держави із виплати своєчасно та у повному обсязі військовослужбовцям грошового забезпечення".
 
Уряд вже розпочав роботу з виконання бюджетних процедур для забезпечення використання додатково виділених коштів на потреби сектору національної безпеки та оборони, додали в Раді.
 
 
 
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27 10 2022 16:55
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