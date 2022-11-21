Зеленський підписав закон, яким скасовується пожиттєвий фінмоніторинг для високопосадовців

Посилення системи протидії легалізації доходів було однією із семи вимог, які поставили Україні після надання статусу кандидата на членство в ЄС.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким держава та банки не зможуть здійснювати посилений фінансовий моніторинг щодо політиків та високопосадовців після їхнього звільнення.

Йдеться про закон №2736, який має забезпечити рекомендації Єврокомісії щодо боротьби з відмиванням грошей.

Втім, у закон потрапили шкідливі правки, подані депутатами Григорієм Мамкою з ОПЗЖ та Артуром Герасимовим із "Європейської Солідарності", в яких закладено скорочення строку перебування народних депутатів та високопосадовців у статусі "національного публічного діяча" до трьох років після звільнення.

"Є міжнародний та європейський стандарти, за якими протягом усього життя людини, котра обіймала високу політичну посаду, має здійснюватися ризикоорієнтований підхід. Тобто банки повинні перевіряти джерело доходів, статків цієї людини", – коментує виконавча директорка Центру протидії корупції Дарина Каленюк.

За її словами, посилення системи протидії легалізації доходів було однією з семи вимог, які поставили Україні після надання статусу кандидата на членство в ЄС.

"Для того, щоб ми мали можливість переконати наших європейських партнерів, що ми серйозно ставимося до вступу в ЄС і проводимо всі необхідні для цього реформи, нам слід виправити цю норму. Тобто зараз потрібно мати окремий закон, який поверне назад норму, що діяла вже багато років", – додала Каленюк.

Вона зауважила, що в ЄС уважно вивчають законодавство із протидії легалізації доходів в Україні. Тому ухвалення закону №2736 може мати негативні наслідки.

"Вони можуть публічно не коментувати й не критикувати з огляду на ситуацію в країні. Але це дуже гіркий крок. І результатом може бути просто затягування переговорів із ЄС та наступних кроків щодо вступу України в ЄС", – наголосила Дарина Каленюк.