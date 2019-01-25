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Зеленський подав документи до ЦВК і показав "Країну мрій"

Поки що Зеленський – не кандидат у президенти
Шоумен Володимир Зеленський подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України.
Зеленський подав документи до ЦВК і показав "Країну мрій" Володимир Зеленський. Фото: joinfo.ua

Речник ЦВК Костянтин Хівренко сказав "Українській правді", що на ухвалення рішення щодо реєстрації у Центрвиборчкому є 5 днів.

Поки що Зеленський – не кандидат у президенти.

Після реєстрації шоумен сказав: "У мене сьогодні подвійний день народження – по-перше, як у людини, по-друге, як у політика. Тому мені дуже приємно тут бути".

25 січня Зеленському виповнився 41 рік.

Він показав свою програму "Країна мрій".

"Ріжте по живому. Доповнюйте нашу програму, критикуйте" – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що журналісти програми "Схеми" повідомили, що шоумен Володимир Зеленський, який заявив про намір балотуватися в президенти України, має бізнес в Росії попри запевнення про його закриття у 2014 році. На запитання журналістів про активи в РФ  шоумен відповів різко.

Пізніше Зеленський заявив, що ні він, ні студія "Квартал 95" не ведуть бізнес у Росії.

Згодом він запевнив, що найближчим часом вийде з кіпрської компанії, що володіє компанією, яка знімає фільми на території РФ.

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  • Денис Шевченко25 січня 2019 12:14
    Вітання [***]s://muzvitanka.[***].ua/z-dnem-narodzhennya-volodymyr/ Відповісти
25 01 2019 11:59
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