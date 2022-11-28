Зеленський попередив українців про складний тиждень

росія готує нові ракетні удари по території України, і поки у неї є ракети, вона не заспокоїться. Але Сили оборони до них готуються.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми розуміємо, що терористи готують нові удари і поки у них є ракети - вони не заспокояться. Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Наші Сили оборони готуються. Уся держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з партнерами", - відмітив президент України.

Зеленський також попередив, що на тижні особливо важливо дослухатись до сигналів повітряної тривоги.

"Усі разом і допомагаючи один одному - ми пройдемо і цей виклик війни: цю зиму, це намагання росії використати холод проти людей. Робимо і будемо робити усе можливе, щоб зміцнити нашу оборону. Робимо і будемо робити усе, щоб притягти росію до відповідальності за цю терористичну війну", - додав глава держави.

Раніше повідомлялось, що війська рф знову поцілили в лінії електромереж, які живлять Херсон.