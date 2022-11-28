Зеленський попередив українців про складний тиждень
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Ми розуміємо, що терористи готують нові удари і поки у них є ракети - вони не заспокояться. Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Наші Сили оборони готуються. Уся держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з партнерами", - відмітив президент України.
Зеленський також попередив, що на тижні особливо важливо дослухатись до сигналів повітряної тривоги.
"Усі разом і допомагаючи один одному - ми пройдемо і цей виклик війни: цю зиму, це намагання росії використати холод проти людей. Робимо і будемо робити усе можливе, щоб зміцнити нашу оборону. Робимо і будемо робити усе, щоб притягти росію до відповідальності за цю терористичну війну", - додав глава держави.
Раніше повідомлялось, що війська рф знову поцілили в лінії електромереж, які живлять Херсон.
Додати коментар
- ВІДЕО Сьогоднішній день пам’яті рф перетворилана день терору: Зеленський про обстріли окупантів
- ВІДЕО Ціна на російську нафту має бути $30 - 40 за барель - Зеленський
- ВІДЕО Провокацію на кордоні з Україною влаштувала Білорусь
- Витрати Європи на енергоносії бліднуть на тлі реалій України. Але росія використовує енергетику як зброю – The Economist
- Україна в темряві. До цього призвели помилка НАТО та недостатня підтримка Заходу – Том Купер