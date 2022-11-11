Зеленський повідомив умови, за яких Україна сяде за стіл переговорів з рф

Президент підкреслив, що наполягає на поверненні всіх територій України, зокрема і анексованого Криму, для відновлення справедливості.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з рф за умови зміни її риторики та коли країна-агресорка визнає себе окупантом.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

"Я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з росією, але з іншою росією. Тієї, яка дійсно готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони окупанти. І поки я не чув подібних заяв від російської федерації – ні від путіна, ні від когось іншого", – наголосив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що наполягає на поверненні всіх територій України, зокрема і анексованого 2014 року Криму, для відновлення справедливості.