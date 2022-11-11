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Зеленський повідомив умови, за яких Україна сяде за стіл переговорів з рф

Президент підкреслив, що наполягає на поверненні всіх територій України, зокрема і анексованого Криму, для відновлення справедливості.
Зеленський повідомив умови, за яких Україна сяде за стіл переговорів з рф Фото: з вільних джерел

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з рф за умови зміни її риторики та коли країна-агресорка визнає себе окупантом.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

"Я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з росією, але з іншою росією. Тієї, яка дійсно готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони окупанти. І поки я не чув подібних заяв від російської федерації – ні від путіна, ні від когось іншого", – наголосив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що наполягає на поверненні всіх територій України, зокрема і анексованого 2014 року Криму, для відновлення справедливості.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким констатується неможливість проведення переговорів з президентом російської федерації владіміром путіним.

 

 

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11 11 2022 10:10
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