ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент підкреслив, що наполягає на поверненні всіх територій України, зокрема і анексованого Криму, для відновлення справедливості.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський повідомив умови, за яких Україна сяде за стіл переговорів з рф
Фото: з вільних джерел
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з рф за умови зміни її риторики та коли країна-агресорка визнає себе окупантом.
Про це він заявив в інтерв'ю CNN.
"Я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з росією, але з іншою росією. Тієї, яка дійсно готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони окупанти. І поки я не чув подібних заяв від російської федерації – ні від путіна, ні від когось іншого", – наголосив Зеленський.
Водночас він підкреслив, що наполягає на поверненні всіх територій України, зокрема і анексованого 2014 року Криму, для відновлення справедливості.
Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким констатується неможливість проведення переговорів з президентом російської федерації владіміром путіним.
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11 11 2022 10:10 МЕДІА
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