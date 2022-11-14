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Зеленський в Херсоні: Нас не цікавлять інші країни, ми прагнемо миру для нас

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 14 листопада, прибув до звільненого від російських окупантів Херсона.
Зеленський в Херсоні: Нас не цікавлять інші країни, ми прагнемо миру для нас Джерело: telegram_Zelenskiy_official

Про це повідомляє Reuters.

"Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", – сказав він солдатам, які стояли в строю перед будівлею адміністрації на головній площі міста.

Президент подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти росії та сказав, що поставка високомобільних артилерійських систем залпового вогню (HIMARS) значно зміцнила Київ.

Відповідаючи на запитання журналістів, куди далі можуть просуватися українські війська, він сказав: "Не москва... Нас не цікавлять території іншої країни".

Відповідаючи на запитання журналістів, чому він настільки ризикує, прибувши у Херсон, президент відповів, що важливо бути в місті.

"Важливо бути тут, всі ж ризикують. Військові ризикують щоденно, важливо бути тут, підтримати людей, ми ж тут про Херсон говоримо. І по-людськи хочеться отримати емоції та енергію від людей", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 11 листопада Збройні сили України офіційно зайшли у Херсон. 

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14 11 2022 15:10
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