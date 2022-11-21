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Зеленський привітав українців із Днем гідності та свободи

Українці готові віддати все за перемогу над державою-агресором. Вони можуть залишитися без світла та гарячої води, але ніколи не залишаться без волі.
Зеленський привітав українців із Днем гідності та свободи Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що українці готові віддати останнє, аби український військовий гідно виглядав, воював та перемагав.

"Усі побачили, який у нас народ! Готові віддати останнє. Готові стояти до останнього. Не втратили гідності. Мужності. Віри в себе. І об’єдналися. Щоб не втратити волю. Не втратити незалежність. Не втратити Україну. Можемо залишитися без грошей. Без бензину. Без гарячої води. Без світла. Але не без волі. І це залишається незмінним", - сказав президент.

Зеленський пригадав своє тогорічне звернення до Дня гідності та свободи, у якому він говорив, що українці заплатили й продовжують платити за свободу дуже велику ціну. Він зазначав, що ми ніколи не забудемо тих, хто віддав життя за Україну, та ніколи не пробачимо тих, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі.

Відтоді багато чого змінилося - на українській землі з’явилися воронки, у містах і селах - блокпости та їжаки. На вулицях буває темно, а у домівках - холодно.

"Змін багато, але вони не змінили найголовнішого. Бо найголовніше - не ззовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо. Ми вистоїмо", - додав президент.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський назвав обов’язкові умови для припинення війни в країні.

 

 

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21 11 2022 10:11
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