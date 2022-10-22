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Зеленський: росіяни 22 жовтня випустили по Україні 36 ракет, більшість збила ППО
російські загарбники за першу половину доби 22 жовтня випустили по Україні 36 ракет, більшість з них збили сили протиповітряної оборони.
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у Тelegram.
"Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Усім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви – наші герої", – написав він.
Також Президент оприлюднив світлину, на якій зафіксовані наслідки ворожої атаки. "На фото лише один із прикладів того, як ворог намагається нас зламати. Це підлі удари по критично важливих об’єктах. Характерна тактика терористів. Світ може і повинен зупинити цей терор", – наголосив Зеленський.
Як повідомлялося, зранку 22 жовтня російські війська здійснили масований ракетний удар по території України, атакувавши об’єкти критичної інфраструктури в різних областях.
За даними Офісу Президента, через ракетні удари рф майже 1,5 млн українців залишилися без світла.
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22 10 2022 17:30 МЕДІА
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