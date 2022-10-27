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Зеленський розповів, коли рф буде готова до справжнього діалогу

Ольга
Матарикіна
росіяни не хочуть зупинятися і мають лише один план - окупація всієї України.
Зеленський розповів, коли рф буде готова до справжнього діалогу Фото: OП
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що росіяни не хочуть зупинятися і мають лише один план – окупація всієї України.
 
Замість діалогу рф прагне говорити ультиматумами, зазначив глава держави в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, повідомляє Укрінформ.
 
"Вони (росіяни - ред.) не хочуть зупинятися, вони не хотіли зупинятися від самого початку. Їхня місія лише одна. У них немає іншого плану – B чи С. Вони мають лише один план: окупувати всю територію України", – сказав Зеленський.
 
Також він підкреслив, що всі заяви від самого початку щодо перемовин – це не про діалог, а про ультиматуми.
 
"Якщо ви хочете говорити, ви говорите. Ви не можете говорити зі зброєю в руках", – переконаний президент.
 
Зеленський нагадав, що намагався вести перемовини з рф із початку свого президентства, але росія говорила лиш мовою ультиматумів і не йшла на контакт.
 
"Не хочеш зустрічатися (ідеться про бажання путіна – ред.)? Добре. Вважаєш, що ми з тобою не одного рівня, що ти вищий, є президентом великої за розміром країни? Добре, розмовлятимемо телефоном. Не хочеш сам? Добре, тоді дай нам когось, хто говоритиме. Для мене це нормально, я не вважаю себе особливою людиною, тому що президент. Я – людина. Для мене неважливий рівень діалогу. Я готовий спілкуватися і дуже цього хотів", – зауважив глава держави, додавши, що єдина його зустріч з путіним була у грудні 2019 року в рамках Норманського саміту в Парижі, після якого лідер держави-агресора так і не виконав усіх взятих на себе зобов’язань.
 
Зеленський наголошує, що росіяни будуть готові до справжнього діалогу лише тоді, коли відчують повну геополітичну ізоляцію їхньої країни.
 
"Вони (рф - ред.) будуть готові говорити, коли зрозуміють, по-перше, що вони самотні на геополітичній карті світу, по-друге, що не можуть нас окупувати", – додав очільник держави.
 
Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які заяви лідера рф владіміра путіна про нібито готовність до мирних переговорів є не більш ніж спланованою риторикою на аудиторію росії та країн, які ще мають взаємини з державою-агресором.
 
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27 10 2022 18:44
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