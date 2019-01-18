Зеленський розповів, що Порошенко питав у нього про президентські амбіції
На запитання журналіста, він відповів, що був в адміністрації президента за ініціативою Порошенка. Зеленський розповів, що його запросили, "щоб спитати – йдеш чи не йдеш?". Шоумен відповів, що "думає", повідомляє "Українська правда".
"Ну а що я повинен був сказати? Це правда, я думаю… Він (Порошенко – УП) пояснив складну ситуацію в країні, що він старається. А ви, мовляв, так жартуєте (про нього – УП), а я стараюся", - говорить Зеленський.
За його словами, він відповів Порошенку, що "це ж гумор, який відображає суспільство. Гумор – це така легка форма будь-якому керівнику країни дати зрозуміти де він живе і в якій ситуації. Мені здається, що так завжди було".
Також Зеленський сказав, що щасливий, що "в Україні є гумор".
Додамо, що шоумен Володимир Зеленський, який раніше заявив про намір балотуватися в президенти України, має бізнес в Росії попри запевнення про його закриття у 2014 році.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський 31 грудня в новорічну ніч оголосив, що буде брати участь у майбутніх виборах президента України.
Згодом, він запропонував виборцям самим скласти його передвиборчу програму. Зеленський запропонував людям написати йому 5 головних проблем України, які їх турбують.
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