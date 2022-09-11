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Зеленський створив чотири військові адміністрації у Херсонській області
Фото: OП
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області.
Відповідний указ № 760/2022 оприлюднений на сайті глави держави.
На виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" Зеленський постановив утворити утворити:
- Долматівську сільську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;
- Голопристанську міську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;
- Каховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області;
- Хрестівську сільську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області.
Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням цих військових адміністрацій.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що наразі зарано говорити про виведення російських військ із Херсона.
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09 11 2022 20:35 МЕДІА
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