Зеленський cтворив 20 військових адміністрацій на Херсонщині

Президент підписав відповідний указ.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів Херсонської області.

На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" президент постановив утворити 20 військових адміністрацій населених пунктів на Херсонщині.

Згідно з указом, у Бериславському районі Херсонської області утворено Бериславську міську військову адміністрацію, Великоолександрівську та Високопільську, Нововоронцовську селищні військові адміністрації та Кочубеївську, Новоолександрівську, Новорайську і Тягинську сільські військові адміністрації.

Також згідно з указом, у Херсонському районі утворено Дарʼївську та Чорнобаївську сільські військові адміністрації.

У Каховському районі Херсонської області, відповідно до документа, утворено Таврійську міську військову адміністрацію, Любимівську та Чаплинську селищні військові адміністрації, Костянтинівську і Рубанівську сільські військові адміністрації.

У Скадовському районі утворено Каланчацьку та Лазурненську селищні військові адміністрації, а також Чулаківську сільську військову адміністрацію.

У Генічеському районі утрорено Іванівську та Нижньосірогозьку селищні військові адміністрації.

Згідно з документом, президент доручив Генеральному штабу Збройних cил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану” заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, у Херсонській області українські військові звільнили від російської армії понад 90 населених пунктів.