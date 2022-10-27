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Зеленський cтворив 20 військових адміністрацій на Херсонщині

Ольга
Матарикіна
Президент підписав відповідний указ.
Зеленський cтворив 20 військових адміністрацій на Херсонщині Фото: з вільних джерел
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів Херсонської області.
 
Відповідний указ №738/2022 оприлюднений на сайті глави держави.
 
На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" президент постановив утворити 20 військових адміністрацій населених пунктів на Херсонщині.
 
Згідно з указом, у Бериславському районі Херсонської області утворено Бериславську міську військову адміністрацію, Великоолександрівську та Високопільську, Нововоронцовську селищні військові адміністрації та Кочубеївську, Новоолександрівську, Новорайську і Тягинську сільські військові адміністрації.
 
Також згідно з указом, у Херсонському районі утворено Дарʼївську та Чорнобаївську сільські військові адміністрації.
 
У Каховському районі Херсонської області, відповідно до документа, утворено Таврійську міську військову адміністрацію, Любимівську та Чаплинську селищні військові адміністрації, Костянтинівську і Рубанівську сільські військові адміністрації.
 
У Скадовському районі утворено Каланчацьку та Лазурненську селищні військові адміністрації, а також Чулаківську сільську військову адміністрацію.
 
У Генічеському районі утрорено Іванівську та Нижньосірогозьку селищні військові адміністрації.
 
Згідно з документом, президент доручив Генеральному штабу Збройних cил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану” заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу.
 
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
Нагадаємо, у Херсонській області українські військові звільнили від російської армії понад 90 населених пунктів.
 
 
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27 10 2022 15:43
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