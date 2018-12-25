Зеленський розповів, чи балотуватиметься у президенти

"Я про це багато говорю з сім'єю. Для мене їх думка дуже важлива"

Шоумен, один з засновників студії "Квартал-95" Володимир Зеленський повідомив, чи балотуватиметься у президенти на майбутніх виборах 2019 року.

"Я про це думаю. Дуже думаю. Схиляюся... Рано про це говорити", - заявив він і додав на уточнююче питання: "Ну, я думаю, що може бути - так".

"Може бути. Дійсно, я про це дуже серйозно думаю. Дуже багато. Я про це багато говорю з сім'єю. Для мене їх думка дуже важлива", - додав Зеленський.

За його словами, його рідні "дуже бояться з приводу мене".

"Вони розуміють, яка я людина, розуміють, наскільки я вкрай, гостро, радикально справедливий, до всього... Я така людина, буду до кінця стояти... і вони дуже переживають через це моє внутрішнє відчуття", - пояснив Зеленський.

"Як мінімум, я хочу вийти з цієї ситуації таким, яким увійду. Це важливо. Маю на увазі відношення людей до мене. ... Зрозуміло, що у мене є гроші, нерухомість, бізнес, але головне - хто ти, я не хочу внутрішньо себе втратити, хочу, щоб мене поважали люди", - зазначив шоумен.

"Тому я ніколи не піду ні на які умови, щоб втратити свою честь і гідність, ніколи", - підсумував він.

З 2016 року в Україні була зареєстрована партія "Слуга народу", яка раніше називалася "Партія рішучих змін" і була перейменована у 2017 році. Головою політсили став Іван Баканов.

Партія не має ані нерухомості, ані коштів, але має Вищу раду партії, повні тезки членів якої безпосередньо пов'язані зі студією "Квартал-95".

В Україні відомий серіал "Слуга народу", створений студією "Квартал 95". У ньому вчитель історії Василь Голобородько, якого грає Володимир Зеленський, стає президентом України і намагається чинити не так, як зазвичай робили політики.

У листопаді 2018 року Зеленський вперше прокоментував результати соцопитувань, відповідно до яких він поступиться президентським місцем лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко у другому турі. Він заявив, що рішення про свою участь на виборах він залишає на майбутнє.

Виборчий процес на виборах президента України стартує 31 грудня.