Зеленський розповів, чи балотуватиметься у президенти
"Я про це думаю. Дуже думаю. Схиляюся... Рано про це говорити", - заявив він і додав на уточнююче питання: "Ну, я думаю, що може бути - так".
"Може бути. Дійсно, я про це дуже серйозно думаю. Дуже багато. Я про це багато говорю з сім'єю. Для мене їх думка дуже важлива", - додав Зеленський.
За його словами, його рідні "дуже бояться з приводу мене".
"Вони розуміють, яка я людина, розуміють, наскільки я вкрай, гостро, радикально справедливий, до всього... Я така людина, буду до кінця стояти... і вони дуже переживають через це моє внутрішнє відчуття", - пояснив Зеленський.
"Як мінімум, я хочу вийти з цієї ситуації таким, яким увійду. Це важливо. Маю на увазі відношення людей до мене. ... Зрозуміло, що у мене є гроші, нерухомість, бізнес, але головне - хто ти, я не хочу внутрішньо себе втратити, хочу, щоб мене поважали люди", - зазначив шоумен.
"Тому я ніколи не піду ні на які умови, щоб втратити свою честь і гідність, ніколи", - підсумував він.
З 2016 року в Україні була зареєстрована партія "Слуга народу", яка раніше називалася "Партія рішучих змін" і була перейменована у 2017 році. Головою політсили став Іван Баканов.
Партія не має ані нерухомості, ані коштів, але має Вищу раду партії, повні тезки членів якої безпосередньо пов'язані зі студією "Квартал-95".
В Україні відомий серіал "Слуга народу", створений студією "Квартал 95". У ньому вчитель історії Василь Голобородько, якого грає Володимир Зеленський, стає президентом України і намагається чинити не так, як зазвичай робили політики.
У листопаді 2018 року Зеленський вперше прокоментував результати соцопитувань, відповідно до яких він поступиться президентським місцем лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко у другому турі. Він заявив, що рішення про свою участь на виборах він залишає на майбутнє.
Виборчий процес на виборах президента України стартує 31 грудня.
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