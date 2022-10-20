ПОЛІТИКА НОВИНИУ списку понад 2500 осіб. Серед них – генеральний директор телекомпанії “Перший канал” Костянтин Ернст, Тіна Канделакі, Ігор Путін, Аліна Кабаєва та іншіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції
Фото: з вільних джерел
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.
Так, указом № 727/2022 вводяться в дію рішення РНБО від 19 жовтня "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.
Згідно з відповідним рішенням, застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб згідно з додатком, оприлюдненим на сайті глави держави.
Так, санкції вводяться щодо 256 осіб. Серед них, зокрема, Роман Абрамович, Леонід Лебедєв та інші.
Водночас указом № 726/2022 вводиться в дію рішення РНБО від 19 жовтня про «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким застосовуються санкції до фізичних та юридичних осіб.
Згідно з оприлюдненим додатком вводяться санкції щодо 2251 особи. Серед них – генеральний директор телекомпанії “Перший канал” Костянтин Ернст, Тіна Канделакі, Ігор Путін, Аліна Кабаєва та інші.
Окрім того, цим же указом вводяться санкції щодо 1374 юридичних осіб, серед яких Акціонерне товариство “Альфа-Банк”, Товариство з обмеженою відповідальністю "Сбєрбанк факторинг" тощо.
Укази набирають чинності з дня його опублікування.
Як повідомлялося, Рада нацбезпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення про запровадження нових пакетів санкцій проти юридичних та фізичних осіб, причетних до повномасштабної війни проти України.
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