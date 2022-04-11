Зеленський закликав енергокомпанії зробити відключення передбачуваними та зрозумілими

Президент порадив активніше інформувати людей про причини відключення того чи іншого району.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до енергокомпаній з проханням зробити відключення електрики передбачуваними та зрозумілими.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Зараз не час для яскравих вітрин, реклам, іншого такого освітлення. Звертаюся до енергокомпаній – будь ласка, активніше роз'яснюйте людям, коли й чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район!" – закликав глава держави.

За словами президента, зараз час саме таких мікрокомунікацій.

"Люди мають право знати. І якщо споживачі звертаються і повідомляють про ту чи іншу несправедливість в енергозабезпеченні, будь ласка, реагуйте на це негайно. Працюйте разом із місцевою владою", – рекомендував він.

"Якщо хтось без світла по 8-10 годин, а через дорогу підключено все разом із вуличним освітленням, то це однозначно несправедливо. Необхідно робити все, щоб відключення були передбачуваними та зрозумілими для споживачів", – додав Зеленський.

Як повідомляв раніше iPress, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький обіцяв, що у компанії проаналізують списки споживачів, заведених під графіки відключень, щоб переконатися в тому, що немає сильних перекосів у розподілі навантаження