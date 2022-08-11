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Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
Фото з вільного доступу
Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти про затвердження своїх указів щодо продовження воєнного стану та проведення загальної мобілізації.
Текст та супровідні документи до законопроєктів наразі не оприлюднені.
У розділі "дати та стан проходження" зазначається, що проєкти одержані Верховною Радою та передані на розгляд парламентському керівництву.
Тим часом, за словами народного депутата Ярослава Железняка, з високою ймовірністю воєнний стан і мобілізацію знову продовжать на 90 днів, тобто до кінця лютого 2023 року. Це має статися на найближчому пленарному засіданні.
Раніше повідомлялося, що 15 серпня Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні на 90 днів – до 21 листопада.
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08 11 2022 15:22 МЕДІА
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