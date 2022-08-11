Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

Відповідний документ зареєстровано у парламенті.

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти про затвердження своїх указів щодо продовження воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

Відповідні проєкти опубліковані на сайті парламенту під номерами 8189 та 8190

Текст та супровідні документи до законопроєктів наразі не оприлюднені.

У розділі "дати та стан проходження" зазначається, що проєкти одержані Верховною Радою та передані на розгляд парламентському керівництву.

Тим часом, за словами народного депутата Ярослава Железняка, з високою ймовірністю воєнний стан і мобілізацію знову продовжать на 90 днів, тобто до кінця лютого 2023 року. Це має статися на найближчому пленарному засіданні.