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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський запропонував виборцям скласти його передвиборчу програму

Він зробив це у стилі Youtube-блогера
Шоумен Володимир Зеленський, який нещодавно заявив, що балотуватиметься у президенти на виборах, запропонував виборцям скласти його передвиборчу програму.
Зеленський запропонував виборцям скласти його передвиборчу програму Володимир Зеленський. Фото: ua.golos.ua

"Мені здається старі політики живуть за простим принципом: ні в кого нічого не запитали, багато пообіцяли — нічого не зробили. Я вчиню інакше: ми напишемо мою програму разом з тобою. Ми напишемо разом з людьми, всією країною, потім знайдемо шляхи вирішення всіх проблем, а після цього втілимо їх у життя", - сказав він у своєму зверненні на сторінці у Facebook.

Зеленський запропонував людям написати йому 5 головних проблем України, які їх турбують.

Нагадаємо, що комік та шоумен Володимир Зеленський 31 грудня оголосив, що буде брати участь у майбутніх виборах президента України.

 

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08 01 2019 14:15
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