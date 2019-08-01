Зеленський запропонував виборцям скласти його передвиборчу програму

Шоумен Володимир Зеленський, який нещодавно заявив, що балотуватиметься у президенти на виборах, запропонував виборцям скласти його передвиборчу програму.

"Мені здається старі політики живуть за простим принципом: ні в кого нічого не запитали, багато пообіцяли — нічого не зробили. Я вчиню інакше: ми напишемо мою програму разом з тобою. Ми напишемо разом з людьми, всією країною, потім знайдемо шляхи вирішення всіх проблем, а після цього втілимо їх у життя", - сказав він у своєму зверненні на сторінці у Facebook.

Зеленський запропонував людям написати йому 5 головних проблем України, які їх турбують.