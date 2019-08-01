ПОЛІТИКА НОВИНИШоумен Володимир Зеленський, який нещодавно заявив, що балотуватиметься у президенти на виборах, запропонував виборцям скласти його передвиборчу програму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський запропонував виборцям скласти його передвиборчу програму
Він зробив це у стилі Youtube-блогера
Володимир Зеленський. Фото: ua.golos.ua
"Мені здається старі політики живуть за простим принципом: ні в кого нічого не запитали, багато пообіцяли — нічого не зробили. Я вчиню інакше: ми напишемо мою програму разом з тобою. Ми напишемо разом з людьми, всією країною, потім знайдемо шляхи вирішення всіх проблем, а після цього втілимо їх у життя", - сказав він у своєму зверненні на сторінці у Facebook.
Зеленський запропонував людям написати йому 5 головних проблем України, які їх турбують.
Нагадаємо, що комік та шоумен Володимир Зеленський 31 грудня оголосив, що буде брати участь у майбутніх виборах президента України.
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