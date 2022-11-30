Зеленський запросив Маска відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський у середу, 30 листопада, запросив американського бізнесмена і засновника Tesla Inc. Илона Маска відвідати Україну.

Глава Української держави запропонував найбагатшій людині на планеті побачити своїми очима шкоду, якої завдали російські війська за дев'ять місяців війни.

Про це повідомляє "The New York Times".

За його словами, цей візит допоможе Маску зрозуміти ситуацію, перш ніж робити заяви про Україну.

"Якщо Ви хочете зрозуміти, що тут зробила росія, приїжджайте в Україну, і Ви побачите це на власні очі... Після цього Ви скажете нам, як закінчити цю війну, хто почав її і коли ми зможемо її закінчити", – вважає Зеленський.

Під час інтерв'ю з Ендрю Россом Соркіним відеозв'язок обірвався. Після того, як він поновився, Соркін пожартував, що Маск може "перервати зв'язок".

"Я Вас чую. Найголовніше, що містер Маск нас почує", – сказав президент України у відповідь.

Раніше повідомлялось, що Компанія Маска почала повномасштабні випробування швидкісної транспортної системи Hyperloop.