Зеленський заявив, що Коломойський не піарить його, а рекламує "Слугу народу"

Шоумен Володимир Зеленський заявив, що власник телеканалу "1+1" Ігор Коломойський не допомагає йому "медійно" в рекламі президентської компанії, а рекламує лише серіал "Слуга народу", який виходить на каналі олігарха.

Шоумен заявив, що фінансує президентську кампанію самостійно та за допомогою друзів. Скільки саме він вклав у це - сказати відмовився, інформує "Українська правда".

На питання про те, що телеканал "1+1" піарить Зеленського як президента, шоумен сказав:

"Я думаю, що 1+1", по-перше, наш стратегічний партнер. Тому що багато нашого якісного продукту виходить там. Вони отримують з цього рейтинги. По-друге, канал "1+1" прекрасно знає, хто я, і чим я заробляю. І мені нічого приховувати".

Відносини з Коломойським Зеленський назвав "робочими".

"Що таке "допомагає медійно?" Він рекламує "Слугу народу", який буде виходити на його каналі", - сказав шоумен. На уточнення журналіста, що олігарх "в будь-який момент може "виключити Зеленського на каналі", але не робить цього, шоумен сказав: "Подивимося".

Водночас Зеленський визнав, що реклама та білборди серіалу "Слуга народу 3" можуть допомогти і в піарі його передвиборчої кампанії.

На питання, чи не підмінює шоумен творчість агітацією, Зеленський відповів: "Чому? Дивіться, у нас є тур. Ми показуємо людям творчість. Люди приходять. Ви думаєте, що ми там будемо кричати "голосуйте за Зеленського?".

Додамо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, що у грудні 2018 року зустрічався з Петром Порошенком. На зустрічі президент запитав у Зеленського, чи балотуватиметься він на пост глави держави.