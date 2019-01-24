Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що виходить зі складу акціонерів кіпрської компанії Green Family LTD, що володіє компанією "Грин Филмс", яка знімає фільми на території РФ.

У документі, який Зеленський показав на відео у сюжеті "ТСН", йдеться, що він володіє 300 акціями компанії Green Family LTD, і заявляє про свій вихід зі складу акціонерів компанії. А також дає доручення "в найбільш стислий термін здійснити усі необхідні дії, що передбачені діючим законодавством для мого виведення зі складу акціонерів компанії".

Заява, яку показав Зеленський, датована 23 січня 2019 року.

"28 років наші політики щось там обіцяють і потім обов'язково брешуть. Не хочу бути таким, неприємно бути таким. Тому я пообіцяв і я зробив, і мені для цього 5 років чекати не треба", - сказав він.

Нагадаємо, що журналісти програми "Схеми" повідомили, що шоумен Володимир Зеленський, який заявив про намір балотуватися в президенти України, має бізнес в Росії попри запевнення про його закриття у 2014 році. На запитання журналістів про активи в РФ шоумен відповів різко.

Пізніше Зеленський заявив, що ні він, ні студія "Квартал 95" не ведуть бізнес у Росії.

Згодом він запевнив, що найближчим часом вийде з кіпрської компанії, що володіє компанією, яка знімає фільми на території РФ.