Зеленський зібрав Ставку, щоб обговорити ситуацію на фронті та в енергетиці
Президент Володимир Зеленський збирав нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому було заслухано командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на фронті.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі президента.
Окреме питання приділили захисту енергетичної мережі країни від атак росіян з повітря, тобто від ракетного терору та атак дронів-камікадзе, які відбуваються останнім часом. Разом із цим розглядали питання відновлення вже постраждалої критичної інфраструктури.
"Максимізуємо наші зусилля задля безпеки обʼєктів енергетичної інфраструктури. І памʼятаємо, що кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів – це внесок у швидше відновлення стабільного й постійного електропостачання на всій території України", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв iPress, глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що компанія проаналізує списки споживачів, заведених під графіки відключень, щоб переконатися в тому, що немає сильних перекосів у розподілі навантаження між споживачами.
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