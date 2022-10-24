Зеленський зібрав Ставку, щоб обговорити ситуацію на фронті та в енергетиці

Окреме питання присвятили захисту енергетичної мережі країни від атак росіян з повітря, тобто від ракетного терору та атак дронів-камікадзе.

Президент Володимир Зеленський збирав нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому було заслухано командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на фронті.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі президента.

Окреме питання приділили захисту енергетичної мережі країни від атак росіян з повітря, тобто від ракетного терору та атак дронів-камікадзе, які відбуваються останнім часом. Разом із цим розглядали питання відновлення вже постраждалої критичної інфраструктури.

Ще одне питання – альтернативні способи тимчасового забезпечення населення й підприємств електроенергією та зв’язком, доки тривають відновлювальні роботи.

"Максимізуємо наші зусилля задля безпеки обʼєктів енергетичної інфраструктури. І памʼятаємо, що кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів – це внесок у швидше відновлення стабільного й постійного електропостачання на всій території України", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв iPress, глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що компанія проаналізує списки споживачів, заведених під графіки відключень, щоб переконатися в тому, що немає сильних перекосів у розподілі навантаження між споживачами.