Зеленський змінив голову Київської військової адміністрації

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Попка начальником Київської міської військової адміністрації.

Указ №733/2022 оприлюднено на сайті Офісу президента.

На цій посаді він замінив Миколу Жирнова. За словами глави держави, бойовий досвід Сергія Попка сприятиме зміцненню оборони й безпеки столиці.

Генерал-полковник Сергій Попко народився 1961 року в Києві. 1982 року закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах. У 2016-2019 роках був командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України. Попко проходив службу в Республіці Ірак.

Раніше повідомлялось, що Зеленський зібрав Ставку, щоб обговорити ситуацію на фронті та в енергетиці.