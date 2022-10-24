НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Попка начальником Київської міської військової адміністрації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський змінив голову Київської військової адміністрації
Джерело: сайт Міноборони України
Указ №733/2022 оприлюднено на сайті Офісу президента.
На цій посаді він замінив Миколу Жирнова. За словами глави держави, бойовий досвід Сергія Попка сприятиме зміцненню оборони й безпеки столиці.
Генерал-полковник Сергій Попко народився 1961 року в Києві. 1982 року закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах. У 2016-2019 роках був командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України. Попко проходив службу в Республіці Ірак.
Раніше повідомлялось, що Зеленський зібрав Ставку, щоб обговорити ситуацію на фронті та в енергетиці.
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24 10 2022 17:31 МЕДІА
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