Земан: європейським політикам бракує мужності, щоб визнати Крим російським

Президент Чехії Мілош Земан стверджує, що у Європі є чимало політиків, які вважають анексію Криму "завершеною справою", але їм не вистачає мужності визнати це відкрито.

Про це він заявив у інтерв’ю російському агентству ТАСС напередодні свого візиту до Росії.

Таку заяву Земан зробив у відповідь на ремарку кореспондента, що Земан – "чи не єдиний європейський політик, який відверто визнав возз’єднання Криму з Росією доконаним фактом".

"Знаєте, те, що я єдиний політик, який висловився в цьому ключі, не означає, що інші не мають тих же самих поглядів, але у них бракує мужності, щоб висловити їх публічно", - відповів чеський президент.

Земан знову порівняв Косово і Крим, заявивши про подвійні стандарти.

"Знаєте, в чому полягає моя аргументація? Вона дуже проста: я проти подвійних стандартів. З одного боку, ви маєте Косово, де була гарантія ООН, але ця гарантія не була забезпечена, а з іншого боку - Крим, де було проведено референдум. Це подвійні стандарти, і це погано.

Якщо сьогодні Косово вважається незалежною державою, а Крим на основі результатів референдуму хоче приєднатися до Росії, то я не зможу протестувати. Тому я і вжив французький вираз fait accompli", - додав Земан.

Зокрема Земан каже, що вірить, що у довгостроковій перспективі Росія може стати членом ЄС і виступає проти антиросійських санкцій.

"По-моєму, я це вже сказав російським представникам, з якими зустрічався раніше. Це було парадоксально. Я їм сказав: "У довгостроковій перспективі РФ буде членом Євросоюзу, і якщо вам це не подобається, то думайте, що Євросоюз буде членом РФ. Результат буде тим же самим", - додав політик.

Нагадаємо, 10 жовтня у Страсбурзі під час звернення до депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи Мілош Земан заявив, що вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

Зазначимо, така заява не зустріла обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

В Україні з обуренням сприйняли висловлювання Мілоша Земана. У МЗС підкреслили, що Україна ніколи не торгуватиме своєю територією, своїми цінностями і своєю свободою.

В свою чергу, Земан заявив, що не збирається вибачатися за зроблену. В телевізійному інтерв'ю він також сказав, що неодноразово називав анексію Криму незаконною в минулому.

У Чехії противники позиції президента влаштували флешмоб-демонстрацію, вийшовши на вулицю з гаслом "Чеська Республіка - це не Земан", оформленим у вигляді хештегу #czechrepublicisnotzeman.