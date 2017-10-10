Земан пропонує замінити антиросійські санкції "дружбою"

Президент Чехії Мілош Земан наполягає на знятті санкцій з Російської Федерації та їх заміни активнішими контактами з РФ.

Земан висловив переконання, що протистояння з РФ потрібно замінити "на дружбу".

"Європа поділена багатьма лініями. Одна з них – лінія між Росією та іншими країнами Європи. Я не кажу, що це повторення залізної завіси. Але все одно це – лінія поділу", - пояснив він в Страсбурзі під час звернення до депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи, пише "Європейська правда".

Земан вважає, що санкції, запроваджені проти РФ, шкодять Європі.

"Я не сперечаюся з підставою санкцій. Я прочитав, що ЄС втрачає від санкцій, і практично немає втрат для Росії. Я би сказав, що це взаємопрограшна стратегія", - заявив він.

"Замість санкцій я пропоную збільшити міжлюдські контакти", - наголосив президент Чехії.

Зазначимо, Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

У березні Земан заявив, що хоче скасування санкцій проти Росії та налагодження відносин.