Земан пропонує замінити антиросійські санкції "дружбою"
Земан висловив переконання, що протистояння з РФ потрібно замінити "на дружбу".
"Європа поділена багатьма лініями. Одна з них – лінія між Росією та іншими країнами Європи. Я не кажу, що це повторення залізної завіси. Але все одно це – лінія поділу", - пояснив він в Страсбурзі під час звернення до депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи, пише "Європейська правда".
Земан вважає, що санкції, запроваджені проти РФ, шкодять Європі.
"Я не сперечаюся з підставою санкцій. Я прочитав, що ЄС втрачає від санкцій, і практично немає втрат для Росії. Я би сказав, що це взаємопрограшна стратегія", - заявив він.
"Замість санкцій я пропоную збільшити міжлюдські контакти", - наголосив президент Чехії.
Зазначимо, Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.
У березні Земан заявив, що хоче скасування санкцій проти Росії та налагодження відносин.
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