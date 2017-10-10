Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Земан пропонує замінити антиросійські санкції "дружбою"

Чиновник вважає, що санкції, запроваджені проти РФ, шкодять Європі
Президент Чехії Мілош Земан наполягає на знятті санкцій з Російської Федерації та їх заміни активнішими контактами з РФ.
Земан пропонує замінити антиросійські санкції "дружбою" Мілош Земан. Фото: zn.ua

Земан висловив переконання, що протистояння з РФ потрібно замінити "на дружбу".

"Європа поділена багатьма лініями. Одна з них – лінія між Росією та іншими країнами Європи. Я не кажу, що це повторення залізної завіси. Але все одно це – лінія поділу", - пояснив він в Страсбурзі під час звернення до депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи, пише "Європейська правда".

Земан вважає, що санкції, запроваджені проти РФ, шкодять Європі.

"Я не сперечаюся з підставою санкцій. Я прочитав, що ЄС втрачає від санкцій, і практично немає втрат для Росії. Я би сказав, що це взаємопрограшна стратегія", - заявив він.

"Замість санкцій я пропоную збільшити міжлюдські контакти", - наголосив президент Чехії.

Зазначимо, Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

У березні Земан заявив, що хоче скасування санкцій проти Росії та налагодження відносин.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 10 2017 14:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.