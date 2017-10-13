Земан вважає, що проблему КНДР могло б вирішити вбивство Кім Чен Ина
Він також засумнівався в ефективності погроз американського президента Дональда Трампа на адресу КНДР, назвавши їх "радше смішними, ніж продуктивними", інформує "Радіо Прага".
У відповідь на запитання, чи справляється Трамп з функцією наймогутнішої людини у світі в контексті ситуації з Північною Кореєю, Земан зазначив, що Північна Корея - це огидний режим, який неможливо придушити насильством.
Президент Чехії також наголосив, що санкції ні щодо Куби, ні щодо КНДР не є рішенням.
Нагадаємо, що президент Чеської Республіки Мілош Земан нещодавно зробив скандальну заяву під час виступу в ПАРЄ. Зокрема, він сказав, що визнає, що Росія анексувала в України Крим, однак пропонує владнати конфлікт за допомогою виплат Україні.
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