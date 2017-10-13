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Земан вважає, що проблему КНДР могло б вирішити вбивство Кім Чен Ина

Президент Чехії також наголосив, що санкції ні щодо Куби, ні щодо КНДР не є рішенням
Президент Чехії Мілош Земан заявив, що проблему Північної Кореї могло б вирішити вбивство її лідера Кім Чен Ина за допомогою спецназу.
Земан вважає, що проблему КНДР могло б вирішити вбивство Кім Чен Ина Мілош Земан. Фото: zn.ua

Він також засумнівався в ефективності погроз американського президента Дональда Трампа на адресу КНДР, назвавши їх "радше смішними, ніж продуктивними", інформує "Радіо Прага".

У відповідь на запитання, чи справляється Трамп з функцією наймогутнішої людини у світі в контексті ситуації з Північною Кореєю, Земан зазначив, що Північна Корея - це огидний режим, який неможливо придушити насильством.

Президент Чехії також наголосив, що санкції ні щодо Куби, ні щодо КНДР не є рішенням.

Нагадаємо, що президент Чеської Республіки Мілош Земан нещодавно зробив скандальну заяву під час виступу в ПАРЄ. Зокрема, він сказав, що визнає, що Росія анексувала в України Крим, однак пропонує владнати конфлікт за допомогою виплат Україні.

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13 10 2017 14:16
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