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Земан закликав Чехію висловити протест проти звеличення "воєнних злочинців" в Україні

Натомість міністр закордонних справ Томаш Петршічек вважає, що Україна має сама впоратись зі своєю історією
Президент Чехії Мілош Земан "публічно закликав, щоб Прага офіційно висловила протест проти звеличення воєнних злочинців Україною".
Земан закликав Чехію висловити протест проти звеличення "воєнних злочинців" в Україні Мілош Земан. Фото: zn.ua

Про це написав у Twitter речник президента Чехії Їржі Овчачек, пише "Радіо Свобода".

Міністерство закордонних справ Чехії, зокрема, його очільник Томаш Петршічек, "на вшанування бандерівців в Україні боязливо мовчить". "Якщо б це діялось в Росії, будуть видавати тисячі різних заяв. Ганьба!", – зазначено далі у Twitter Овчачка.

Натомість міністр закордонних справ Томаш Петршічек вважає, що Україна має сама впоратись зі своєю історією.

"Україна повинна буде сама впоратись з болючими місцями своєї історії. Для цього вона мала б отримати необхідний час. Я про це говоритиму зі своїми колегами під час візиту до України на початку наступного року", – наголосив Петршічек.

Чеський міністр зазначає, що хотів би цю тему обговорити особисто, а не вказувати на щось посередництвом ЗМІ.

"Зі складними сторінками історії кожна країна повинна впоратись сама. Це не справа дипломатії оцінювати чи досліджувати історію, це справа істориків", – вважає чеське МЗС.

Нагадаємо, що 6 червня Верховна Рада надала статус учасника бойових військовим кількох армій, які "боролися за незалежність у 20 столітті".

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30 12 2018 12:37
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