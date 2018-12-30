Земан закликав Чехію висловити протест проти звеличення "воєнних злочинців" в Україні
Про це написав у Twitter речник президента Чехії Їржі Овчачек, пише "Радіо Свобода".
Міністерство закордонних справ Чехії, зокрема, його очільник Томаш Петршічек, "на вшанування бандерівців в Україні боязливо мовчить". "Якщо б це діялось в Росії, будуть видавати тисячі різних заяв. Ганьба!", – зазначено далі у Twitter Овчачка.
Натомість міністр закордонних справ Томаш Петршічек вважає, що Україна має сама впоратись зі своєю історією.
"Україна повинна буде сама впоратись з болючими місцями своєї історії. Для цього вона мала б отримати необхідний час. Я про це говоритиму зі своїми колегами під час візиту до України на початку наступного року", – наголосив Петршічек.
Чеський міністр зазначає, що хотів би цю тему обговорити особисто, а не вказувати на щось посередництвом ЗМІ.
"Зі складними сторінками історії кожна країна повинна впоратись сама. Це не справа дипломатії оцінювати чи досліджувати історію, це справа істориків", – вважає чеське МЗС.
Нагадаємо, що 6 червня Верховна Рада надала статус учасника бойових військовим кількох армій, які "боролися за незалежність у 20 столітті".
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