Земан заявив, що "Новічок" виробляли в Чехії

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що в країні вироблялося нервово-паралітичну речовину "Новачок" і проводилися його випробування.

Про це, посилаючись на чеське видання iRozhlas, пише ZN.ua.

За його словами, згідно з доповіддю Служби внутрішньої розвідки, невелику кількість газу було вироблено в лабораторії в Брно. Після випробувань всі вироблені зразки були знищені.

"Висновок такий, що наша країна виробляла і випробовувала "Новічок", нехай навіть в малих кількостях і з подальшим знищенням. Було б лицемірством прикидатися, що це не так", - цитує Земана видання.

Раніше в РФ заявляли, що речовину "Новічок" могли розробляти на території Чехії. Прем'єр країни Андрій Бабіш назвав ці повідомлення брехнею, а Мілош Земан доручив голові Служби безпеки і інформації перевірити версію про можливе виробництво в країні цієї нервово-паралітичної речовини.

Як повідомлялось, 4 березня на півдні Великобританії в місті Солсбері було виявлено без свідомості колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

Британський військовий експерт з хімзброї Хеміш де Бреттон-Гордон заявив, що нервово-паралітичний хімічний агент "Новічок" був розроблений і виготовлений в Шиханах.

Твердження Бреттон-Гордона підтримав один з основних розробників газу "Новічок" хімік Віл Мірзаянов. У своїй книзі "Державні секрети: Інсайдерська хроніка російської програми хімічної зброї" він вказав, що "Новічок" був розроблений в 1971-1973 роках в Шиханах старшим науковим співробітником Петром Кірпічовим.

Британська розвідка також вважає, що нервово-паралітичну речовину "Новічок", було виготовлено на російській військовій дослідницькій базі в Шиханах.

Саме за результатами брифінгу британської розвідки країни вирішили вислати більш 150 російських дипломатів.

12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії про отруєння в Солсбері.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.

В кінці квітня стало відомо, що в Шиханах зносять корпуси науково-дослідного інституту органічної хімії і технології, в якому, розробляли отруйну речовину.

Нагадаємо, колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні у британському Солсбері на початку березня.

Великобританія звинуватила у причетності до замаху Росію і вислала понад 20 російських дипломатів. Такий же крок зробили інші західні країни, звідки було вислано загалом більше 100 російських дипломатів. Росія відповіла дзеркальними заходами.

Борис Карпічков у березні заявив британським ЗМІ, що незадовго до отруєння Скрипаль отримав попередження про те, що ФСБ збирається усунути людину з таким прізвищем. Крім того, Карпічков розповів, що близько 10 років тому сам пережив спробу отруєння в Новій Зеландії.