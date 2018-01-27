Земан знову став президентом Чехії
Земана найактивніше підтримали мешканці невеликих міст і сіл, тоді як за Драгоша голосували у великих містах.
Колишній президент Академії наук Чехії 68-річний Іржі Драгош уже привітав суперника з перемогою, повідомляє "Радіо Прага".
Нагадаємо, що в Чехії завершився другий тур виборів президента. Земан виграв перший тур виборів, набравши значно менше, ніж очікувалося - 38,6% голосів. Драгош посів друге місце, його підтримали 26,6% виборців.
ВІдзначимо, що 73-річний Мілош Земан неодноразово виступав за визнання окупованого Криму російською територією та за зняття з Москви санкцій.
10 жовтня у Страсбурзі під час звернення до депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи Мілош Земан заявив, що вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.
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