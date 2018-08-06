Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Земфірі заборонено проведення концертів під час ЧС-2018

Чемпіонат пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня
Російській співачці Земфірі Рамазановій заборонили концерти в Нижньому Новгороді і Калінінграді (Росія) під час проведення чемпіонату світу з футболу.
Земфірі заборонено проведення концертів під час ЧС-2018 Земфіра Фото: bestin.ua

"Ми отримали категоричну заборону на проведення будь-яких культурно-масових заходів на критих майданчиках на період проходження чемпіонату світу з футболу", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті артистки.

Відзначається, що компанія "Планета Плюс", яка займалася організацією фестивалів за участю Земфіри, провела кілька зустрічей з представниками адміністрацій та силових відомств регіонів і підписала необхідні угоди, на підставі яких стартували рекламна кампанія і продаж квитків, однак 5 червня їм відмовили в праві проводити концерти під час ЧС-18.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація футболу заборонила російській співачці Юлії Чичеріній виступати перед уболівальниками чемпіонату світу з футболу в Ростові-на-Дону.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 06 2018 19:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.