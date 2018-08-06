Земфірі заборонено проведення концертів під час ЧС-2018

Чемпіонат пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня

Російській співачці Земфірі Рамазановій заборонили концерти в Нижньому Новгороді і Калінінграді (Росія) під час проведення чемпіонату світу з футболу.

"Ми отримали категоричну заборону на проведення будь-яких культурно-масових заходів на критих майданчиках на період проходження чемпіонату світу з футболу", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті артистки.

Відзначається, що компанія "Планета Плюс", яка займалася організацією фестивалів за участю Земфіри, провела кілька зустрічей з представниками адміністрацій та силових відомств регіонів і підписала необхідні угоди, на підставі яких стартували рекламна кампанія і продаж квитків, однак 5 червня їм відмовили в праві проводити концерти під час ЧС-18.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація футболу заборонила російській співачці Юлії Чичеріній виступати перед уболівальниками чемпіонату світу з футболу в Ростові-на-Дону.