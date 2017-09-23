Землетрус у КНДР не пов'язаний з ядерним вибухом, – сейсмологи
Такого висновку дійшли південнокорейські сейсмологи та представники CTBTO – організації, що опікується відслідковуванням ядерних випробувань, пише Reuters.
Про новий підозрілий землетрус першими повідомили китайські сейсмологи; саме вони припустили, що йдеться про рукотворний землетрус – імовірно, спричинений вибухом. Водночас інші сейсмологічні служби не погодилися з такою оцінкою. Зокрема про це заявив виконавчий директор Організації договору про повну заборону ядерних випробувань Лассіно Зербо.
"Дві сейсмічні події (у Північній Кореї в суботу) навряд чи були рукотворними. Вони схожі на обвал (гірської породи), який стався за 8,5 хв. після шостого ядерного випробування в КНДР (3 вересня, коли було проведено вибух термоядерної бомби)", – повідомив посадовець.
До схожого висновку прийшли й південнокорейські сейсмологи, які спостерігали не лише за магнітудою поштовхів, але й за поширенням характерних для вибуху хвиль у земній корі.
Коментарі з офіційного Пхеньяну наразі не надходили.
Нагадаємо, в Північній Кореї стався землетрус магнітудою 3,4. Висувалися припущення, що його викликав ядерний вибух.
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