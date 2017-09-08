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Землетрус у Китаї: 13 загиблих, 175 поранених

З постраждалих районів евакуювали близько 31,5 тисячі туристів, рятувальні роботи тривають
Щонайменше 13 осіб загинули і 175 травмовані в результаті землетрусу в Цзючжайгоу на південному сході Китаю.
Землетрус у Китаї: 13 загиблих, 175 поранених Фото: cgtn.com

"За повідомленням служби надзвичайних служб Цзючжайгоу, щонайменше 13 осіб загинули та 175 зазнали травм після землетрусу магнітудою 7 балів, що стався в селі Цзючжайгоу в провінції Сичуань у південно-західній частині Китаю", - повідомляє CGTN.

Фото: cgtn.com

Після землетрусу  зафіксували ще понад 770 повторних поштовхів, З постраждалих районів евакуювали близько 31,5 тисячі туристів, рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, на південному заході Китаю стався землетрус магнітудою 6,5 балів.

 
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09 08 2017 08:19
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