Землетрус у Китаї: 13 загиблих, 175 поранених

З постраждалих районів евакуювали близько 31,5 тисячі туристів, рятувальні роботи тривають

Щонайменше 13 осіб загинули і 175 травмовані в результаті землетрусу в Цзючжайгоу на південному сході Китаю.

"За повідомленням служби надзвичайних служб Цзючжайгоу, щонайменше 13 осіб загинули та 175 зазнали травм після землетрусу магнітудою 7 балів, що стався в селі Цзючжайгоу в провінції Сичуань у південно-західній частині Китаю", - повідомляє CGTN.

Фото: cgtn.com

Після землетрусу зафіксували ще понад 770 повторних поштовхів, З постраждалих районів евакуювали близько 31,5 тисячі туристів, рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, на південному заході Китаю стався землетрус магнітудою 6,5 балів.