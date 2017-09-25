Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Землетрус у Мексиці: кількість загиблих збільшилася до 320 чоловік

Найбільшу кількість жертв зафіксовано в штаті Мехіко
Унаслідок землетрусу, що стався в Мексиці 19 вересня, загинули 320 осіб.
Землетрус у Мексиці: кількість загиблих збільшилася до 320 чоловік Фото: Reuters

В штаті Мехіко загинули 182 людини, штаті Морелос – 73, штаті Пуебла – 45, штаті Эдомекс – 13, штаті Герреро – 6, штаті Оахака – 1, - повідомив координатор сил цивільної оборони республіки Луїс Феліпе Пуенте в Twitter.

Раніше повідомляли, що внаслідок землетрусу загинули щонайменше 248 осіб. Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 7,1

У суботу, 23 вересня, в Мексиці стався ще один землетрусВ неділю, 24 вересня, стався черговий землетрус магнітудою 5,7.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 09 2017 08:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.