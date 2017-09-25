CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок землетрусу, що стався в Мексиці 19 вересня, загинули 320 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Землетрус у Мексиці: кількість загиблих збільшилася до 320 чоловік
Найбільшу кількість жертв зафіксовано в штаті Мехіко
Фото: Reuters
В штаті Мехіко загинули 182 людини, штаті Морелос – 73, штаті Пуебла – 45, штаті Эдомекс – 13, штаті Герреро – 6, штаті Оахака – 1, - повідомив координатор сил цивільної оборони республіки Луїс Феліпе Пуенте в Twitter.
Раніше повідомляли, що внаслідок землетрусу загинули щонайменше 248 осіб. Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 7,1.
У суботу, 23 вересня, в Мексиці стався ще один землетрус. В неділю, 24 вересня, стався черговий землетрус магнітудою 5,7.
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