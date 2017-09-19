Землетрус у Мексиці магнітудою 7,1 призвів до руйнувань у столиці
Про це повідомила Геологічна служба США. Як повідомляє Reuters, підземні поштовхи відчувалися в столиці Мехіко. Деякі будівлі були евакуйовані.
За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 7,1 знаходився в 8 км на південний схід від Атенсінго в центральному штаті Пуебла і залягав на глибині 51 км.
Інформації про жертви поки немає.
Потужний землетрус стався в річницю руйнівного землетрусу в Мехіко 1985 року. 32 роки тому - 19 вересня 1985 року в Тихому океані стався землетрус магнітудою 8,1. Основний удар припав на центральні і північні райони Мехіко.
Згідно з офіційною статистикою, в результаті землетрусу загинули близько 10 000 осіб, постраждали 30 000 осіб і 100 000 залишилися без даху над головою, 412 будівель були зруйновані, а більше 3000 серйозно пошкоджені.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків