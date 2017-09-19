Землетрус у Мексиці магнітудою 7,1 призвів до руйнувань у столиці

Інформації про жертви поки немає

У вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 7,1.

Про це повідомила Геологічна служба США. Як повідомляє Reuters, підземні поштовхи відчувалися в столиці Мехіко. Деякі будівлі були евакуйовані.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 7,1 знаходився в 8 км на південний схід від Атенсінго в центральному штаті Пуебла і залягав на глибині 51 км.

Інформації про жертви поки немає.

Потужний землетрус стався в річницю руйнівного землетрусу в Мехіко 1985 року. 32 роки тому - 19 вересня 1985 року в Тихому океані стався землетрус магнітудою 8,1. Основний удар припав на центральні і північні райони Мехіко.

Згідно з офіційною статистикою, в результаті землетрусу загинули близько 10 000 осіб, постраждали 30 000 осіб і 100 000 залишилися без даху над головою, 412 будівель були зруйновані, а більше 3000 серйозно пошкоджені.