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Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 14

Загалом понад 160 людей дістали поранення та тисячі залишилися без домівки через землетрус
Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Індонезії зросла до 14.
Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 14 Фото: bbc.com

Туристичний острів Ламбок приваблює відвідувачів з усього світу своїми пляжами та пішоходними стежками. Він розташований у 40 кілометрах на схід від Балі, повідомляє ВВС.


Фото: BBC
 
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30 07 2018 10:58
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