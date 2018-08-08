CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість загиблих унаслідок потужного землетрусу на острові Ломбок в Індонезії зросла до 347 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Землетрус в Індонезії забрав життя майже 350 людей
Місцева влада впевнена, що кількість жертв зросте
Фото: EPA/UPG
Кількість загиблих зросла більш ніж вдвічі, раніше повідомлялося про 142 загиблих, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на телеканал "Сі-Ен-Ен Індонезія".
Місцева влада впевнена, що кількість жертв зросте після того, як рятувальники розберуть всі завали.
Нагадаємо, що 6 серпня на курортних островах Ломбок і Балі в Індонезії сильний землетрус забрав життя щонайменше 142 осіб, ще 200 отримали поранення. Магнітуду стихійного лиха оцінили в 6,9 бала.
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08 08 2018 17:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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