Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Землетрус в Індонезії забрав життя майже 350 людей

Місцева влада впевнена, що кількість жертв зросте
Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу на острові Ломбок в Індонезії зросла до 347 осіб.
Землетрус в Індонезії забрав життя майже 350 людей Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих зросла більш ніж вдвічі, раніше повідомлялося про 142 загиблих, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на телеканал "Сі-Ен-Ен Індонезія".

Місцева влада впевнена, що кількість жертв зросте після того, як рятувальники розберуть всі завали.

Нагадаємо, що 6 серпня на курортних островах Ломбок і Балі в Індонезії сильний землетрус забрав життя щонайменше 142 осіб, ще 200 отримали поранення. Магнітуду стихійного лиха оцінили в 6,9 бала.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 08 2018 17:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.