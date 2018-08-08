Землетрус в Індонезії забрав життя майже 350 людей

Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу на острові Ломбок в Індонезії зросла до 347 осіб.

Кількість загиблих зросла більш ніж вдвічі, раніше повідомлялося про 142 загиблих, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на телеканал "Сі-Ен-Ен Індонезія".

Місцева влада впевнена, що кількість жертв зросте після того, як рятувальники розберуть всі завали.

Нагадаємо, що 6 серпня на курортних островах Ломбок і Балі в Індонезії сильний землетрус забрав життя щонайменше 142 осіб, ще 200 отримали поранення. Магнітуду стихійного лиха оцінили в 6,9 бала.