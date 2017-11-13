CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧисло загиблих в результаті землетрусу в Іраку зросло до 328 чоловік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість загиблих через землетрус в Ірані зросла до 328
Кількість постраждалих перевищила позначку 5,3 тис. осіб,
Фото: AFP
За даними іранських офіційних осіб, жертвами підземних поштовхів стали вже 328 осіб. У свою чергу, кількість постраждалих перевищила позначку 5,3 тис. осіб, - повідомляє іранське агентство ISNA.
Фото: AFP
Фото: AFP
Нагадаємо, 12 листопада, на кордоні Іраку та Ірану стався потужний землетрус магнітудою 7,3. Раніше повідомлялося, що в Ірані загинули щонайменше 129 осіб, кількість постраждалих перевищила тисячу.
Згодом повідомили, що землетрус забрав життя щонайменше 145 осіб.
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13 11 2017 11:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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