Кількість загиблих через землетрус в Ірані зросла до 328 Кількість постраждалих перевищила позначку 5,3 тис. осіб,

Число загиблих в результаті землетрусу в Іраку зросло до 328 чоловік.

Фото: AFP

За даними іранських офіційних осіб, жертвами підземних поштовхів стали вже 328 осіб. У свою чергу, кількість постраждалих перевищила позначку 5,3 тис. осіб, - повідомляє іранське агентство ISNA. Фото: AFP Фото: AFP Нагадаємо, 12 листопада, на кордоні Іраку та Ірану стався потужний землетрус магнітудою 7,3. Раніше повідомлялося, що в Ірані загинули щонайменше 129 осіб, кількість постраждалих перевищила тисячу. Згодом повідомили, що землетрус забрав життя щонайменше 145 осіб.

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