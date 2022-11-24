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Земля з'явилася набагато раніше, ніж вважалося - дослідження

Астрономи вивчили одні з найстаріших зірок у Всесвіті і дійшли висновку, що зірки та навколишні планети формуються одночасно
Земля з Фото: NASA/Scott Wiessinger

Нове дослідження далеких зірок показує, що планети починають своє формування разом із батьківською зіркою, а не через мільйони років, як передбачалося.

Про це пише Forbes.

Раніше передбачалося, що планети не формуються навколо зірки, поки вона не досягне певного розміру. Але нове дослідження вчених із Кембриджського університету говорить про інше. Астрономи вивчили одні з найстаріших зірок у Всесвіті і дійшли висновку, що зірки та навколишні планети формуються одночасно.

"Ми досить добре розуміємо, як відбувається процес формування планет, але, коли починається цей процес — ось у чому питання. Метою нашого дослідження було зрозуміти, чи починається формування планет дуже рано, коли ще відбувається формування зірки, або все починається через мільйони років, після того, як зірка вже виросла?" - каже Емі Бонсор із Кембриджського університету.

Вченим наразі відомо про те, що наша Сонячна система почалася з формування Сонця з газової хмари 4,6 млрд років тому.

Вважається, що планети почали формуватися навколо зірки з диска, наповненого газом та пилом, за сотні мільйонів років. Зокрема наша Земля, як передбачається, сформувалася 4,5 млрд років тому.

 

 

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24 11 2022 14:55
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